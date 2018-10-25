Basketbol heyecanı sokakta

Esenler Belediyesi'nin, "Esenler'de Basketbol, Spor Yap Bol Bol" sloganıyla gerçekleştirdiği, "3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası" birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Esenler'in 16 mahallesinde ayrı ayrı gruplar oluşturularak, 3 as 1 yedek 4 oyuncudan oluşan Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Bayanlar kategorilerindeki takımlardan oluşan "3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası" basketbolseverlerle buluştu. Turnuvada ilk iki günün sonunda, 16 takım ile 42 karşılaşma yapıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva, Çifte havuzlar Mahallesi'ndeki müsabakalarla başladı. "Genç Erkekler" kategorisinde, 5 takımın karşılaştığı müsabakaların sonunda ilk iki sıradaki Nuri Pakdil ESGEV ile Yıldızlar Takımı bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Oruç reis Mahallesi'nde gerçekleşen "Bayanlar" kategorisinde ise 11 takım mücadele etti. Kıyasıya rekabetlerin yaşandığı karşılaşmaların ardından CMA ve Yenilmezler takımları, bir üst tura çıktı.

Final maçı 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde

Her mahallenin kendi arasında oynadığı müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, diğer mahallerden gelecek ikişer takımla eşleştirilerek 16 turuna kalacaklar. Finale kadar tek maç eleme usulü ile final müsabakalarına gidilecek. Tüm kategorilerde yarı finale kadar olan maçlar mahalle içerisinde, yarı final ve final maçları ise özel bir etkinlik ile 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

Ödüller 'spor günü'nde sahiplerini bulacak

Kasım ayı sonunda şampiyonun belirleneceği turnuvada final müsabakası 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kurulacak özel sahada, gün boyu çeşitli etkinliklere sahne olacak 'Spor Günü'nde gerçekleşecek. Turnuvada üç kategoriden dereceye giren takımlar çeşitli ödüller kazanacak. Her kategoriden 1'inci takım 6 bin TL, 2'inci 4 bin TL, 3'üncü 3 bin TL, 4'üncü ise bin TL toplamda 42 bin TL'lik tutarında spor mağazası hediye çeki ödülüne sahip olacak.