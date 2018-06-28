Basketbol Milli Takımı’nın kıyafet sponsoru belli oldu

Futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara kadar pek çok büyük ve değerli sponsorluğa imza atmış Altınyıldız Classics, şimdi de Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olacağını duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre Altınyıldız bu anlaşma ile başta A Milli Erkek ve A Milli Kadın olmak üzere tüm basketbol milli takımları, teknik heyetleri, federasyon görevlileri ve Merkez Hakem Kurulu’na sponsor oluyor. Marka, Basketbol Milli Takımlar sponsorluğu ile bir de ilke imza atıyor ve Milli Takımlar için erkek kıyafetlerinin yanı sıra kadın ürünleri de üreterek, tekstildeki birikimini, bu defa kadın koleksiyonu için de kullanıyor. Her biri 14 kişiden oluşan 10 takım ve teknik heyetleriyle birlikte toplam 726 kişi için özel bir koleksiyon hazırlanıyor.

Sponsorluk kapsamında tüm ekipler ile tek tek buluşan Altınyıldız Classics tasarım ekibi, sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleyerek, kumaş kalitesinden, bedenine, boyundan, üretim adetlerine kadar her parçayı özel olarak tasarladı. Gerçekleşen fittingler sonucunda ise, Milli Takımlar için Nano veya Travel kumaş teknolojilerinin de kullanıldığı takım elbise, ceket, non-iron gömlek, pantolon, t-shirt, kaban ve ayakkabıdan oluşan toplamda 7 parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Tamamı özel dikim olan koleksiyon, sporcuların seyahat, antrenman ve lig takvimleri düşünülerek büyük bir özenle oluşturuldu.

Hazırlık sürecinde Türkiye Basketbol Federasyonu’nu yöneticilerinin yanı sıra Milli Takımlar Teknik Direktörü ve takım kaptanları ile bir araya gelindi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Altınyıldız Classics ile birlikte yürüttükleri verimli ve başarılı hazırlık sürecini şöyle tanımladı: “Türkiye’nin en köklü ve önde gelen giyim markalarından Altınyıldız Classics’in, ‘Basketbol Milli Takımları Sponsorluk Anlaşması’ ile ailemize katılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Basketbolun özünde yatan genç, dinamik ve sportmen tavrın, teknik heyetimizin yanı sıra kadın ve erkek milli takım sporcularımızın resmi kıyafetlerinde de yakalanmasını hedefliyoruz. Kendilerine Türk Basketbolu’na verdikleri değer için tekrar teşekkür ediyor, Milli Takımlarımızın başarılarına uzun yıllar hep birlikte imza atmayı arzu ediyoruz.”

“Bu bizim için bir onur”

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, sponsorluktan duydukları sevinci ve haklı gururu ise şöyle ifade etti: ”Spor, Altınyıldız Classics kültüründe çok büyük önem taşıyor. Biz marka olarak, sporun ve takım ruhunun sağladığı birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte yerel ve milli takımlarımızı desteklemenin önemine gönülden inanıyoruz. A Milli Takımlarımız başta olmak üzere tüm Basketbol Milli Takımlarımızı desteklemek bizim için bir onur. Bu sezon yine göğsümüzü kabartacak büyük başarılar kazanacaklarına gönülden inanıyorum.”