Basketbol şölenine Dikili ev sahipliği yapacak

100’e yakın takımın katılacağı organizasyon, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Dikili Belediyesi’nin yanındaki alanda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanını dolaşacak basketbol turunda Türkiye Şampiyonluğunu alan ekip, Washington’daki Dünya Finali’nde yer alacak.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda sezon devam ediyor. 26 Mayıs’ta Adana’da start alan turnuva Mersin ve Antalya’nın ardından İzmir’e geliyor. 30-Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Dikili Belediyesi’nin yanındaki alanda gerçekleştirilecek maçlarda şampiyon belli olduktan sonra İzmir Karşıyaka, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de de basketbolseverlerle buluşacak olan organizasyon, sokak basketbolu ruhunu oyunculara yeniden yaşatacak.

100’e yakın takım katılıyor

Dikili’deki turnuvaya, 100’e yakın takımın katılması bekleniyor. Daha önceki elemelerde Adana’da Hababam Anatolia, Mersin’de Three Gone, Antalya’da ise CBÜ İndeks Teknoloji birinciliği elde etmişti.

Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nun 18 Ağustos’ta yapılacak final müsabakalarından çıkacak ülke birincisi dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

Dünya Finali Washington’da

Tüm rakiplerini geçerek Türkiye’de birinci olacak takım, Eylül’de ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazanacak.