Basketbolun liderleri, FIBA Dünya Basketbol Zirvesi'nde bir araya geldi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Çin'in Xi'an kentinde organize edilen ilk Dünya Basketbol Zirvesi iki günün ardından tamamlandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Çin'in Xi'an kentinde organize edilen Dünya Basketbol Zirvesi sona erdi. FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Patrick Baumann, NBA Komiseri Adam Silver ve Çin Basketbol Birliği Başkanı Yao Ming gibi dünya çapında basketbol liderlerinin katıldığı zirvede basketbolun geleceği ve gelecekte karşılaşacağı fırsatlar da konuşuldu. Zirvenin ikinci günün açılış konuşmacıları da Patrick Baumann, Adam Silver ve Yao Ming'di. Üç isim de milli takımların dünya basketbolundaki önemine dikkat çekti.

Milli takım müsabakaları ile yeni basketbolseverler kazanmanın önemli olduğunu belirten Patrick Baumann, “Milli takımların müsabakası olduğunda, iletişimimiz sadece varolan taraftarlarla olmuyor. Onun yerine, bu zamanlar basketbola yeni taraftarlar kazandırmak için harika bir fırsat” şeklinde konuştu.

Milli takımların ülkelere birlik getirdiğini belirten Adam Silver ise, “Basketbol dünyada en hızlı büyüyen spor ve bir ülkenin milli takım maçı, başka hiçbir şeye benzemeyen bir birlik anı yaratıyor. Dahası, milli takım oyuncuları için 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan daha büyük bir sahne de olamaz” açıklamasını yaptı.

Yıllarca Çin milli formasıyla turnuvalara katılan Yao Ming de, “Çin'de, diğer her yerden daha fazla, her sporcunun görevi milli takım formasına zafer getirmek ve gururla ülkesini temsil etmektir” dedi.