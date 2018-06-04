Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 19:17

Başkomiser kendisine mukavemet gösteren silahlı şahsı gözaltına aldı

Beyoğlu’nda bir restoranda yemek yiyen başkomiser, "Ne bakıyorsun lan" diyerek kendisine sataşan ve belinde silahı olan şahsa gözaltına aldı.

Başkomiser kendisine mukavemet gösteren silahlı şahsı gözaltına aldı

04 Haziran 2018 19:17


Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser yemek yediği esnada restorana gelen iki kişi para bozdurmak istedi. Bu esnada şüpheli hareketler sergileyen şahıslar, yemek yiyen başkomisere "Ne bakıyorsun lan" diyerek laf attı. Bunun üzerine başkomiser sözlü olarak karşılık verdi. Kısa süreli ağız münakaşasının ardından şahsın belinde silah olduğunu fark eden başkomiser, şahsı etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Şahsın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, başkomiser ile gözaltına alınan zanlı arasındaki tartışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olayı anlatan restoran çalışanı Yavuzhan Meriç, “Başkomiserimiz arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyordu. O iki şahıs geldiler ve başkomisere doğru baktılar. Sonra şahıslar, ’ne bakıyorsun lan’ diyerek içeriye girdiler. Belindeki silahı gösterdi. Ardından başkomiser de müdahale etti. Şahsın silahını belinden alarak gözaltına aldı” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç