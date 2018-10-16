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Başkonsolosluk konutunda bu gece arama yapılmayacak

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutu önüne getirilen polis bariyerleri kaldırıldı.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutu önüne getirilen polis bariyerleri kaldırıldı. Polis ekiplerinin bu gece konutta arama yapmayacağı öğrenildi.


İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutu önüne saat 18.00'da polis bariyerleri yerleştirilmişti. Polis ekiplerinin bu gece konutta arama yapmayacağı öğrenildi. Başkonsolosluk konutu önüne yerleştirilen bariyerler 23.20'de kaldırıldı.

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