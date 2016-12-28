Başpehlivanlar ilk defa kapalı spor salonunda şehitler için güreşecek

Yağlı güreş, Türkiye’de ilk defa kapalı spor salonunda yapılacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu organizasyonun yağlı güreş tarihinde ilk olduğunu belirterek, "Yağlı güreşle ilgili ilk projemizi söz verdiğimiz gibi hayata geçiriyoruz. Amacımız yağlı güreşi daha etkin hale getirmek ve sezonluktan çıkarıp 12 aya yaymak, hatta yağlı güreş ligini kurmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın yeni dönem projelerinden biri olan yağlı güreşin 12 aya yayılması projesinin ilk adımı Balıkesir’de atılıyor. 6-8 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı ve Kırkpınar Başpehlivanları Balıkesir Karşılaşması" programı kapsamında Türkiye’de ilk defa yağlı güreş kapalı spor salonu içinde ve kış ayında yapılacak. Böylece yağlı güreşin 12 aya yayılması projesinin başlangıcı yapılmış olacak.



Başpehlivanlar şehitler için kol bağlayacak

7 Ocak 2017 tarihinde Balıkesir kentinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Salonu’nda yapılacak olan müsabakalarda 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı ile Minik 1, Minik 2 ve Teşvik boylarında güreşler yapılacak. Güreşçiler, "Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlayacak" sloganı çerçevesinde güreşecekler.

Normal şartlarda açık alanlarda çim üzerinde yapılan yağlı güreş müsabakaları ilk defa kapalı spor salonunda ve keçe zeminde yapılacak.



Aydın: "Yağlı güreşi 12 aya yaymak istiyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, uygulamanın yağlı güreş tarihinde ilk olduğunu belirterek, "Bu kültürümüzü yeni neslimize en güzel şekilde aktarmak istiyoruz. Yağlı güreşle ilgili ilk projemizi söz verdiğimiz gibi hayata geçiriyoruz. Amacımız yağlı güreşi daha etkin hale getirmek ve sezonluktan çıkarıp 12 aya yaymak hatta yağlı güreş ligini kurmak istiyoruz" dedi.



"En az futbol kadar seyircisi var"

Yağlı güreşin Türk milleti nezdinde ayrı bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekranlara çok fazla yansımasa da sıradan bir yağlı güreş organizasyonu yapıldığında gelen seyirci sayısı bugün futbolda derbi maçlar diyebileceğimiz maçlara gelen seyirci sayısı kadardır. Yani şunu demek istiyorum; bu ülkede güreşi her kesim çok seviyor. Bu yüzden yağlı güreşimizi sezonluk değilde tüm yıl boyunca vatandaşlarımızın izlemesini istiyoruz."