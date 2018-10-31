Başsavcılık: "Boğularak öldürüldü, cesedi parçalanarak yok edildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmek boğularak öldürüldüğünü, cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud El-Muceb ve beraberindeki heyetin soruşturma kapsamında Türkiye'ye geldiğine dikkat çekilerek, heyet ile yapılan görüşmede Suudi Arabistan'da gözaltına alınan şüphelilerin Türkiye'ye iadesinin talep edildiği vurgulandı.

Açıklamada "Maktül Cemal Kaşıkçı'nın cesedenin nerede olduğu, öldürülme eylemninin planlama aşamasına ilişkin kendi sourşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgu olup olmadığı, 'yerel işbirlikçi' olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir. İkinci görüşmede de aynı sorulara cevap beklenildiği vurgulanmıştır. Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceği beyan edilmiştir" denildi.

Yazılı açıklamada "Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı'nca 31 Ekim 2018 tarihi itibari ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza göndeirlen yazıda özetle; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabista'a davet edilmiş" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Cesedin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak soruglamalar sonucunda tespit edileceği, gelinen aşamada tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" denildi.

Yazılı açıklamasının sonuç bölümünde ise "Elde edilen deliller doğrultusunda maktul Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri içini girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstnabul Başkonsoluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak öldürülmesine müteakip yine önceden yapılan parçalanarak yok edilmiştir" denildi.