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25 Mayıs 2018 12:26

Batuhan Karadeniz finalde yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor’da forma giyen Batuhan Karadeniz’e 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Batuhan Karadeniz finalde yok

25 Mayıs 2018 12:26

Bu ceza ile birlikte Batuhan, Sakaryaspor’un TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.


Sakaryaspor’da Batuhan Karadeniz şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Gümüşhanespor ile oynanan maçta karşılaşmanın hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’dan 3 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası aldı.


Batuhan, bu ceza ile birlikte 27 Mayıs Pazar günü Afjet Afyonspor ile oynanacak final müsabakasında forma giyemeyecek.




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