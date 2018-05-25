Batuhan Karadeniz finalde yok

Bu ceza ile birlikte Batuhan, Sakaryaspor’un TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Sakaryaspor’da Batuhan Karadeniz şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Gümüşhanespor ile oynanan maçta karşılaşmanın hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’dan 3 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası aldı.

Batuhan, bu ceza ile birlikte 27 Mayıs Pazar günü Afjet Afyonspor ile oynanacak final müsabakasında forma giyemeyecek.