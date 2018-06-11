BAU 18. dönem mezunlarını uğurladı

dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) mezuniyet coşkusu yaşadı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen törende, binlerce öğrenci keplerini attı.

BAU 2017-2018 akademik yılında 18. dönem mezunlarını verdi. 64 ülkeden gelen öğrencilerin de mezun olduğu, toplamda 3500 öğrenci büyük bir coşkuyla keplerini attı. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği törene, Güney Afrikalı siyasetçi Ace Magashule, Jamaika Eğitim Bakanı Ruel Reid, konsoloslar, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

“Yorulmadan, hevesiniz bitmeden, arzu ve istekle yürüyün”

Törende gençlere seslenen Enver Yücel, “Sizleri tebrik ediyorum. Şimdi yeni bir yolculuk başlıyor. Okul hayatı yeniden başlıyor. Ancak bu okul, hayat okuludur. Bu hayatın güzel günleri olduğu gibi zor anları da olacak. Biliniz ki yeni hayatınızda Bahçeşehir Üniversitesi her zaman yanınızda olacaktır. Bu yolda aydınlığın ışığından ayrılmayın. Kültür ve medeniyetinizin gücünü kendinize kalkan ve zırh yapın. Yorulmadan, hevesiniz bitmeden, arzu ve istekle yürüyün” dedi.

“En büyük gücünüz özgürlüğünüzdür”

‘Hayatta en büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğünde ayağa kalkmaktır’ diyerek Nelson Mandela’nın sözünü hatırlatan Yücel, “Değerli gençler, kendiniz olun. Sahtecilikten kaçının. Adil ve adaletin yanında olun. Saygı görmek istiyorsanız, saygılı olun. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan değerlere saygılı olun. İnsanların derilerinin rengine değil, değerlerine bakın. Çalışmak ve üretmek istediğiniz alanda elinizdeki en büyük gücünüzün özgürlüğünüz olduğunu bilin. Özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Başaracağınıza hiç kuşkunuz olmasın. Israrla, azimle mücadelenize devam edin. Hepinizin yolu açık olsun. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, siz de gurur duyun” ifadelerinde bulundu.

“Gençlerimize güvenimiz tam”

Mezun olan 3500 öğrenciyi ülkenin hizmetine sunmaktan dolayı haklı bir gurur yaşadıklarını dile getiren Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Üniversitenin kuruluş fikrinden bu güne kadar geldiğimiz noktada gurur duyulacak bir yerde olduğumuzu inanıyorum. 3500 öğrencimizi ülkemizin hizmetine sunmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Uluslararası öğrenciler bize ayrıcalık katıyor. Çünkü bu öğrenciler gelecekte ülkeleriyle ülkemiz arasındaki ilişkileri daha sağlam temellere oturtmak bakımından ciddi dostluklar ve arkadaşlıklar kurdular. Bununla birlikle kurulduğumuz günden bu güne kadar çok gayret ettik. Hasat günümüz olan mezuniyet törenimizde heyecanımız oldukça fazla. Gençlerimize güveniyoruz. Çünkü onları geleceğe hazırlama bakımından hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Yurt dışı deneyimi kazanmaları için onlara yurt dışı imkânları sunduk. Akademik merkezlerimizi, BAU Global çatısı altındaki üniversitelerimizi ve anlaşmamız olan 200’den fazla üniversiteyi onların imkân sağlayacağı şeklide ilişkilerimiz içerisinde tuttuk. Öğrencilerimiz üniversite-endüstri 4.0 içerisine yapmış olduğumuz uygulamalarla büyük deneyimler kazandılar. Bu bakımdan mezun olan öğrencilerimizin kendilerine güvenmeleri ve özellikle de sahip oldukları değerlerin farkına varmaları çok önemli. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada yükselen bir yıldız. Nitekim mezunlarımızın ülkemize faydalı olmaları noktasında onlara güvenimiz tam” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve aynı zamanda 3,99 ortalamayla okulu birincilikle bitiren Kaan Özkorkmaz, okul dışı aktivitelerde de oldukça etkin olduğunu söyledi. Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenci odaklı bir sistemle tam burslu okuduğunu da ifade eden Özkorkmaz, “Büyük bir zevkle derslerimde başarılı oldum. Okul hayatım, dersle ilgi faaliyetler ve ders dışı aktivitelerle oldukça dolu geçti. Mütevelli Heyeti bursu ile birlikte Hong Kong ve Güney Kore’de eğitim programlarına katıldım. Aynı zamanda ders dışı aktivite olarak Volkswagen Türkiye CEO’su Vedat Uygun’un mentoruydum. Birlikte önemli bir program yönettik. Gelecek planımda ise; stratejik planlama, stratejik yönetim ve pazarlama kariyerini hedefliyorum. Bununla birlikte okulumda eğitim hayatıma doktora yaparak devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.