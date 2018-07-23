BAU Esports, Dünya Şampiyonası’nda Avrupa’yı temsil edecek

Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Esports takımı, Portekiz’i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Avrupa’da aldığı büyük başarıyla adını Dünya Şampiyonasına yazdıran BAU Esports, 16-19 Ağustos tarihlerinde Çin’in Xi’an kentindeki dünya finaline katılacak. International College Cup’ta ülkemizi ve Avrupa bölgesini de temsil etmeyi garantileyen takım, Avrupa’daki başarıyı Çin’de de göstereceklerine inandıklarını belirti.

Konuyla ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs’te düzenlenen basın toplantısına katılan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay, Türkiye ve Avrupa’yı espor dalında temsil edecek olan takımlarıyla gurur duyduklarını ifade ettiler.

“Gençleri sporun her alanında destekliyoruz”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Böylesi bir takımın Bahçeşehir Ünivertesi’nin bünyesinde bulunması bizler için gurur verici. Gençlerimizi kutluyoruz. Türk gençlerine imkân veriliği zaman neler başarabileceklerini bizlere ispat ettiler. BAU olarak başarılı gençlere sporun her alanında destekliyoruz. Onlara özel spor bursları veriyoruz. Espor’u kurduğumuz zaman da aynı şeklide öğrencilerimizi destekleyerek bu işe başladık. Bu öğrencilerin sadece spor alanında başarılı olmaları değil, akademik alanda da başarılı olmaları bizler için çok önemliydi. Öğrencilerimiz okul derslerinde de oldukça başarılılar. Zaten bakıldığında bu spor; stratejinin, refleksin ve zekânın yarıştığı bir spor. Böylesi bir sporda başarılı olan gençlerin, akademik alanda da başarılı olmaları tesadüf değildir. Ancak ne yazık ki aileler çocuklarının bu işlerle uğramasını lüzumsuz gibi algılayabiliyorlar. Bu doğru değil. Çağ değişiyor. Yeni nesil, bir şeyi sorgulamadan ya da sebebini anlamadan kabul etmeyen farklı bir nesildir. Tüm kültürlerle iç içe ve tüm kültürleri anlayan ve yeri geldiğinde ise bir takımın elemanı olabilen bir nesil. Bizler de BAU olarak dijital çağda bu nesli destekleyerek öncü olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Avrupa’daki başarıyı Çin’de göreceğiz”

Üniversite olarak her alanda yenilikleri takip ederek, uygulamaya çalıştıklarını belirten BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay, “Öğrencilerimizin başarısından dolayı çok mutluyuz. Üniversite olarak geçmişimiz çok yeni. Teknoloji bazı yarışları yeniden başlatıyor. Bizde yeni başlayan yarışlarda start almak istiyoruz. Teknoloji bize aradaki farkı kapatma şansını veriyor. Bununla birlikte espor takımımızla gurur duyuyorum. Gençlerimiz gerçek bir sporcu disiplini ile çalışıyorlar. Bu azimle Avrupa’daki başarılarını Çin’de de göstereceklerine inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“Çin’de de başarılı olacağız”

Önceliklerinin takım arkadaşlarının derslerine devam etmesi olduğunu ve bu bağlamda okul saatleri dışında uygulamalı eğitim merkezlerinde antrenmanlar yaptıklarını kaydeden BAU Esports Takım Koçu Ahmet Can Arslan, şampiyonluk sürecinden bahsetti. Aslan, şunları söyledi: “Takımın kurulması yaklaşık iki ayımı aldı. İki aylık süreçte oyuncuları ben seçtim. Öncesinde kurulan üç farklı takım arasından ekibimi kurdum. Hepsinin takım içinde farklı rolleri var. Turnuva sürecinde rakipleri şaşırtarak oynadık. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Avrupa şampiyonluğu zor bir sürekti bizim için. Dört gün arka arkaya oyunlar oynadık. 11 ülkeyle karşılaştık ve galip geldik. Şimdi Çin’e gidiyoruz. Çin’de daha dişli rakiplerimiz var. Daha zor oyunlar göreceğiz. Ancak orada da başarılı olacağımızı düşünüyorum”

Basın toplantısın ardından Avrupa’dan kupayla dönen BAU Esports takım üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın elinden ödül ve hediyelerini aldı.