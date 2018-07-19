BAU Esports hem ülkemizi hem de Avrupa’yı temsil edecek

BAU Esports takımı, Çin’de düzenlenecek olan uluslararası turnuvada hem ülkemizi hem de Avrupa’yı temsil edecek.

Dün oynanan 3 maçlık yarı final serisinde BAU Esports takımı, Büyük Britanya’yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Çin’in Xian kentindeki dünya finaline katılacak ekibin de belirlendiği karşılaşma, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bu galibiyetle adını finale yazdıran Espor takımımız, Çin’de düzenlenecek olan International College Cup’ta Avrupa bölgesini de temsil etmeyi garantiledi.

Çin’de tek hedef Dünya şampiyonluğu

Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası (UEM) finalinde, bu akşam Portekiz ile karşılaşacak olan BAU Esports takımında tek hedef; rakibine büyük bir üstünlük kurup şampiyon olarak turnuvayı tamamlamak. Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya, Polonya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin şampiyonaya veda ettiği turnuvada BAU Esports takımı, elde ettiği başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Öte yandan, BAU Esports takımı, Çin’in Xian kentinde 16-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan olan International College Cup’ta da galibiyetler elde edip, şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyor.