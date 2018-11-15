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BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu NBA maçında

Washington’da bulunan Uluslararası Bahçeşehir Üniversitesi’nin Kardelen Halk Dansları Topluluğu, NBA’de Capital One Arena’da oynanan Washington Wizards-Cleveland Cavailers maçının devre arasında performans sergiledi.

Washington'da bulunan Uluslararası Bahçeşehir Üniversitesi'nin Kardelen Halk Dansları Topluluğu, NBA'de Capital One Arena'da oynanan Washington Wizards-Cleveland Cavailers maçının devre arasında performans sergiledi.


Dört yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington kentinde kurulan BAU International University, özellikle Washington'da Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında daha önce birçok etkinliğe imza atmıştı. Capital One Arena'da milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavailers ile Washington Wizards ile arasında oynanan müsabakanın devre arasında BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu, Türk Halk Danslarını sergiledi.


BAU Kardelen Lideri Demet Cabbar, bugüne kadar birçok NBA karşılaşmasında performans sergilediklerini, amaçlarının Türk Halk Danslarını ve Türk kültürünü ABD'de geniş kitlelere tanıtmak olduğunu ifade ederek, bu noktada sergiledikleri performanslardan dolayı gurur duyduklarını belirtti.


Öte yandan maç sonunda Cedi Osman'a, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Red Dragons atkısı hediye edildi.

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