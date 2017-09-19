BAU-NETAŞ Techno Academy ilk mezunlarını verdi

NETAŞ’ın Bahçeşehir Üniversitesi ile başlattığı BAU-NETAŞ Techno Academy, Türk BT sektöründe mühendislerin yetkinliklerini arttırmayı hedefliyor. Türkiye bilgi iletişim sektöründe başarılarla dolu 50 yılını geride bırakan NETAŞ ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin ortaklığında devam eden BAU-NETAŞ Techno Academy Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilk mezunlarını verdi. NETAŞ ve BAU düzenlenen mezuniyet töreninde programın 2018 itibarıyla tüm BT sektörü profesyonellerine de açık olacağının duyurusunu yaptı.

BAU-NETAŞ Techno Academy Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı’nda BAU akademisyenleri tarafından, NETAŞ mühendisleri iş birliğiyle hazırlanan bir müfredat uygulanıyor. Multimedya teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında çalışmayı hedefleyen mühendisler için başlatılan program, bazı derslerin NETAŞ’ın Ar-Ge laboratuvarlarında verilmesiyle sektördeki benzerlerinden ayrılıyor. Bugüne kadar 39’u yüksek lisans, 7’si doktora programlarına olmak üzere toplam 46 mühendis programa kayıt yaptırdı.

"Bu projenin amacı nitelikli elemanlar yetiştirmektir"

Projenin çok önemli üniversite-sanayi işbirliği sonucunda hayata geçirilmiş olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "BAU-NETAŞ Techno Academy’nin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezuniyetine şahit olduk. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz teorik olarak üniversitede öğrendikleri bilgileri sektörde uygulama alanı buluyorlar. BAU-NETAŞ Techno Academy yapısı özellikle ülkemizin ve diğer ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Artık kendi üniversitelerimiz ile sanayi işbirliğiyle kendi özgün programlarımıza böyle başarılı projelere imza atabiliriz. Biz 3 sene önce bu projeyi hayata geçirdik ve sağlam adımlarla devam ediyoruz. Bir tarafta 50 yılı geride bırakmış olan milli ve özgün proje üreten bir NETAŞ, diğer tarafta ise birikim üzerine kurulmuş Bahçeşehir Üniversitesi var. Bu örnek bir projedir. Umuyorum ki bu proje diğer üniversiteler ve diğer sektörler arasında da hayat bulsun. Ülkemize gelecekte hizmet edecek gençlerin yetiştirilmesine vesile olsun" dedi.

"Aramızda bilgi iletişim köprüsü kuruldu"

NETAŞ’ın 50 yılına dağılmış olan bilgi iletişim teknolojilerindeki birikimleri bu şekilde aktarabilmenin çok güzel bir fırsat olduğunu belirten NETAŞ CEO’su C. Müjdat Altay, "NETAŞ olarak 10 yıllık hayalimiz bugün realize oldu. 2007 yılında Mükemmeliyet Merkezi’ni kurmuştuk. Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte dünyanın ilk 10 Telekom firması arasına girdik. Bugün NETAŞ Dünya’da VoIP ve Multimedya konusunda dünya lideridir. Son 10 yılda 500 milyon dolar üzerinde bir yazılım ihracatı gerçekleştirdik. Ülkemizden aldıklarımızı insanımıza geriye vermek çabasıyla başlayan bir çalışmadır. Fakat birçok engellerle karşılaştık. Bizi bir tek Bahçeşehir Üniversitesi anladı ve 2014 yılında bu program başladı. Tüm cihaz ve laboratuvarların ve NETAŞ’ın 50 yılına dağılmış olan bilgi iletişim teknolojilerindeki birikimlerimizi bu şekilde aktarabilmek çok güzel bir fırsat. Bunu yanı sıra bir üniversite ve sanayi işbirliğinin Türkiye’deki ilk halkası olabilmek son derece gurur verici. Diğer firmaların da mükemmel olduğu alanlarda üniversitelerle iş birliği yapmasını çok önemsiyoruz. BAU ile tek işbirliğimiz değil, birlikte staj programları yapıyoruz, ortak projeler geliştiriyoruz. Master, MBA, Doktora programlarına katılıyoruz. Gerçekten aramızda güzel bir bilgi iletişim köprüsü kuruldu" ifadelerini kullandı.

"Sanayi içinde üniversite, üniversite içinde sanayi"

BAU-NETAŞ Techno Academy’nin ilk mezunlarından Harun Çalışkan, "Benim için çok güzel bir fırsat oldu. NETAŞ Türkiye’nin önde gelen firmalarından birisi gerek Ar-Ge anlamında gerek teknoloji alanında. BAU da uzman eğitimci kadrosuyla, akademisyenleriyle bu anlamda çok iyi bir üniversite. ’Sanayi içinde üniversite, üniversite içinde sanayi’ kavramıyla yola çıkan Techno Academy, yeni mezunlar, yeni mühendisler ve sektörde tecrübeli mühendisler kariyerlerini geliştirme, akademik bilgi ve birikimlerini arttırmak açısından çok faydalı bir program. Yeni mezunlar sektörde yönlerini bulmakta zorlanabiliyorlar. Okuldan aldıkları akademik bilgiyi sektörde nasıl bir ihtiyacı karşılayacağı konusunda bilgi sahibi olamıyorlar. NETAŞ’ın multimedya, güvenlik, web yazılım, proje yöneticiliği, mühendislikten yöneticiliğe geçiş alanında yürüttüğü bu program mevcut bilgilerimize daha fazlasını eklememizi sağladı. Bu bilgileri hem akademik anlamda hem de sektörel anlamda kullanmamız yolunda çok fayda sağladı" diye konuştu.

Üniversite-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir bir örneği

Sanayinin bilgi ve birikimini üniversitelere açarak üniversite-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir bir örneğini oluşturan "Netaş-BAU Techno Academy", üniversitenin sanayiden uygulamalı bilgi edindiği, sanayinin de üniversiteden güncel teknolojileri öğrendiği bir iletişim ağı niteliği taşıyor. Programla, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılarak birlikte projeler yapılması ve bir model oluşturularak diğer Ar-Ge merkezlerine örnek olunması hedefleniyor. Ayrıca, Netaş’ın hem yüksek lisans ve doktoralı öğrenci ve mezun çalışan sayısı, hem de yeni teknolojilerde tüm dünyaya satılabilir teknolojik katma değerli ürün çıkarma yeteneği artırılıyor. Uygulamayla, Türkiye’nin kalifiye insan kaynağının yükseltilmesine de katkı sağlanıyor.