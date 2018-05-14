Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 10:43

BAU Washington D.C. üçüncü mezunlarını verdi

BAU International University Washington D.

BAU Washington D.C. üçüncü mezunlarını verdi

14 Mayıs 2018 10:43

C.’de mezuniyet coşkusu yaşandı. 37 öğrencinin mezun olduğu törene siyaset, akademi ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.


Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington D.C.’de açtığı BAU International University üçüncü mezunlarını verdi. Törene, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, iş adamları ve gazeteciler katıldı.


C. Rektörü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, “Mezun olan öğrencilerimiz eğitim alarak kendilerini geliştirirken, biz de üniversite olarak kendimizi geliştirdik, artık 27 ülkeden 700’e yakın öğrencimiz var. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı, Veri Bilimi ve Bilgi Teknolojileri Lisans Programı gibi yeni yüksek lisans ve lisans programları da açmaya başladık. Ayrıca mevcut akreditasyonumuzun üzerine ve yeni yüksek prestijli akreditasyon programları üzerine de çalışıyoruz” dedi. Ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’i temsilen Mütevelli Heyeti Üyesi Paul Brunson mezunlara yönelik bir motivasyon konuşması yaparak hayatta hiçbir şeyi ertelememek gerektiğini vurguladı.


MBA eğitiminin yanı sıra Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ekonomi ve Muhasebe alanlarında bölümlerin yer aldığı üniversitede hâlihazırda 27 farklı ülkeden 700 öğrenci eğitimine devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç