Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 14:52

Bayern Münih, James Rodriguez’i kiraladı

Bayern Münih, Real Madrid’in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez’i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Bayern Münih, James Rodriguez’i kiraladı

11 Temmuz 2017 14:52


Bayern Münih, Real Madrid’de fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki James Rodriguez’i 2 yıllığına kiraladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, başarılı orta sahanın 30 Haziran 2019’a kadar Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.


Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "James çok yönlü bir oyuncu. O, gol yollarında önemli bir tehdit. Bu transfer ile ekibimizin kalitesini daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.


2014 Dünya Kupası’nda attığı 6 golle gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken ve o dönem 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan James Rodriguez, İspanyol deviyle çıktığı 111 maçta 36 gol, 41 asistlik performans sergiledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!