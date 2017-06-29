BAYEV’den İHA’ya ödül

İhlas Haber Ajansı bağımlılıkla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

BAYEV tarafından Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Yaşamı Destekleme kapsamında 3’üncüsü düzenlenen ‘BAYEV Teşvik ve Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu. Büyükçekmece Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde organize edilen ödül törenine BAYEV yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Başak Sancar, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk ile birlikte ödül alacak isimler ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında sahnede Roman Çocukların yaptıkları dans gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Törende ödül alan isimler sahneye çıkarak uyuşturucu maddeler üzerine yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında konuşmalar yaptı.

Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Yaşamı Destekleme kapsamında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) ödüle layık görüldü. İhlas Haber Ajansı adına ödülü İHA Muhabiri Mehmet Başa aldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda her gün farklı haberler yaparak farkındalık oluşturmaya çalışan İHA, BAYEV yönetimi tarafından takdir edildi.

“Mücadele konusunda belediyelerin özellikle muhtarların rolü çok fazla”

Ödül töreninde konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Büyükçekmece Belediyesi olarak uyuşturucu başta olmak üzere bütün kötü alışkanlıklardan özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi uzak tutma adına kültür, sanat ve spor olarak birçok proje yürütüyoruz. Artık bizim geleneksel hale gelen Uyuşturucu ile el ele gösterilerimiz gerçekleşiyor. Uyuşturucu ile mücadele konusunda belediyelerin rolü çok fazla, özellikle muhtarların daha fazla. Bizlerin gösterdiği ayrıcalığa tabanda da yer verilmesi gerekiyor” dedi.