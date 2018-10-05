BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar: “Çok engellerle karşılaştık, birçok noktada tamam bitti bu iş artık dedik"

"Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu" devam ediyor. Sempozyumda gençlere seslenen BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Çok engellerle karşılaştık, birçok noktada tamam bitti bu iş artık dedik. 20-30 yıl önce bu mümkün değildi. Bizim gibi bir aile şirketi çıkacak, ülkenin savunma sanayisinde İHA gibi bir teknolojiyi geliştirecek ve ülkesine sunacak. Biz bunun başarılabildiğini göstermiş olduk” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde Türkiye'nin geleceğinin gençler ve Türkiye ile dünyadan akademisyenlerin katılımıyla masaya yatırıldığı "Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu", ikinci gününde de devam etti. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Sarayı'nda gerçekleştirilen sempozyuma Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sempozyumda konuşan Haluk Bayraktar, gençlerin geleceğin teknolojine yönelik uygulamaları bugünden öğrenmesi gerektiğini belirtti. Yerli teknolojiye sahip olmanın ülkeler için gerekliliğine vurgu yapan Bayraktar, İHA ve SİHA'ların Türkiye için önemine dikkat çekti.

“O dönemde bu projelere sahip çıkılsaydı, belki uçan arabaya odaklanmıştık”

Teknoloji noktasında hep ileriye hazır olmak gerektiğini belirten Bayraktar, “Devrim Arabası örneği, basit bir teknik bahaneyle o proje durdurulmuş. Aradan 50 yıl geçmiş biz hala Türkiye'de kendi milli arabamızı yapma konusunu konuşuyoruz. O dönemde bu projelere sahip çıkılsaydı bugün böyle bir derdimiz yoktu. Normal araba değil belki uçan arabaya odaklanmıştık. Siz kendinizi öyle bir hazırlayacaksınız ki on yıl sonrasının yarışına hazır olacaksınız. İnsansız hava aracı konusu da Türkiye için böyle bir konuydu, bundan 15 yıl önce bu kadar bilinmiyordu. BAYRAKTAR TB2 silahlı insansız hava aracı bu şuan geliştirdiğimiz en son ürün” dedi.

“Birçok noktada tamam bitti bu iş artık çok dedik”

İHA ve SİHA'ların bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin aldığı tavrın büyük önem taşıdığını belirten Bayraktar, “2004 yılında Türkiye'nin bir irade ortaya koyması bu işin bu noktaya gelmesi için çok önemliydi. Biz kendi hayatımızda yaşadığımız tecrübelerle çok engellerle karşılaştık. Birçok noktada tamam bitti bu iş artık çok dedik ama sonuçta bu noktaya erişebildik. Demek ki erişilebiliyor, bundan belki 20-30 yıl önce bu mümkün değildi. Bizim gibi bir aile şirketi çıkacak ülkenin savunma sanayisinde İHA gibi bir teknolojiyi geliştirecek ve ülkesine sunacak. Biz bunun başarılabildiğini göstermiş olduk. Afrin'de sadece bizim milli uçaklarımız uçabildi, yurt dışından satın aldıklarımızın hiçbiri uçmadı. Şu an 450 kişilik bir ekibiz, bunun 220'si mühendis“ diye konuştu.

“Sadece devlet yapsın bizde alalım anlayışı artık geride kaldı”

Gençlerin teknolojinin gelişen ve değişen dünyadaki önemine dikkat etmesi gerektiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise, “İnanıyorum ki 2023'te ilk uçağımızı da uçuracağız. Artık inşallah geri dönmeyen, bizi kimsenin durduramayacağı teknolojide en üst noktaya kadar erişebileceğimiz bir süreci hep beraber yaşarız. Sadece devlet yapsın bizde alalım anlayışı artık geride kaldı. Herkes üretecek ve ortaya bir iddia atacak, araştıracak ve en iyiyi birlikte bulacağız” ifadelerini kullandı.