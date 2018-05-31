Baykurt: "Türkiye’yi Şaha Kaldırmanın Ahdini Verdik"

Bölge milletvekili adayı Av. H. Mehmet Baykurt, Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Beyoğlu ilçesinde katıldığı iftar programında, erken seçim kararının alınmasından itibaren AK Parti’nin önce seçim manifestosunu, ardından da seçim beyannamesini açıkladığını belirterek, manifestoda erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şaha kaldıracaklarının ahdini verdiklerini söyledi.

Seçim beyannamesinde ise demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye kadar tüm alanlarda Türkiye’ye neler vaat ettiklerini anlattıklarını kaydeden Baykurt, “bu güne kadar milletimize yaptığımız hizmetlerin yanında, her biri ayrı öneme sahip 146 tane projeyi gerçekleştirme sözü verdik” diye konuştu.

AK Parti Beyoğlu İlçe SKM Yönetimi ile istişare toplantısının ardından Hacıahmet mahallesinde bulunan esnafları ziyaret eden Baykurt, vatandaşlara “hayırlı işler” dileğinde bulundu. Vatandaşların oynanan ekonomik oyunlara aldırış etmeden güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin yanında yer alacaklarının sözünü vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Baykurt, milletin doğruyu ve yanlışı çok iyi gördüğünü ve kime destek vermesi gerektiğini bildiğini söyledi. Hacıahmet mahallesinde yaşayan birkaç Iraklı ile muhabbet eden Baykurt, Iraklıların söylediği, “Ülkeniz dağılıp, topraklarınız parçalandıktan sonra ülkenizde doların değeri sıfıra inse neye yarar sözü” üzerine, biz bu ülkeyi Dolar ile almadık ki Dolar yükseldi diye davamızı satalım, haklının yanında durmayalım. Iraklı kardeşimizin dediği gibi, şu anda Suriye’de, Libya’da, Irak’ta Dolar sıfır olsa neye yarar. Huzurları, birlik, beraberlikleri yıkıldıktan sonra Doların bir önemi kalmıyor” dedi.

Türkiye’ye, AK Parti hükümetinin yapmış olduğu megaprojelere daha büyüklerini katmanın gayretinde olduklarının altını çizen Baykurt, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinde Türkiye’ye kattığı dev proje ve hizmetleri büyük ustalık döneminde daha da ileriye götürmesi için kendisine ve AK Parti’ye destek olunması gerektiğini söyledi. 24 Haziran’dan sonra Türkiye’yi ilk 10 ekonominin arasına koymak için çalışacaklarını ifade eden Baykurt, “hamdolsun, kişi başına düşen milli geliri 3 bin 500 Dolardan alıp 10 bin Doların üzerine çıkardık. Hedef 25 bin dolar. 36 milyar dolar ihracatımız vardı, şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Durmadık, koştuk, daha da koşacağız. Hele hele başkanlık sistemine geçtiğimiz andan itibaren, bu süreç daha da hızlanacak. İhracatta 500 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 13 milyon olan turist sayısı AK Parti dönemlerinde 35 milyona çıktı. Bu yıl 40 milyon turist ve 5 sene içinde ise 50 milyon turiste ulaşma hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

Hacıahmet mahallesindeki esnafları ve vatandaşların evlerini ziyaret eden Baykurt, ardından Sütlüce mahallesine gelerek sütlüce Merkez Camii’nde ikindi namazını eda etti. Namazın ardından sütlüce mahallesi esnaf ve vatandaşlarının tek tek ellerini sıkıp hayırlı ramazanlar dileyerek AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Beyoğlu Belediye’sinin düzenlediği Yerel Tatlar Festivali kapsamında kurulan Kastamonulu Derneklerin iftarına İlçe Başkanı Harun Muş ile birlikte katılan Baykurt, ardından Hasköy sahilde bulunan park ve kafelerde oturan vatandaşlara Gül ve Karanfil dağıtıp sohbet etti. Baykurt, Teravih namazının ardından Halıcıoğlu Çıksalın Meydanı’nda gençler ile çay sohbetine bir araya gelerek, geleceğe dair bütün hedeflerimizin teminatı olan gençlere inancının ve güveninin tam olduğunu söyledi.