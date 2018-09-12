Baykuş Ödülleri 2018'de ERA ve StratejiCo.'ya iki ödül

TÜAD'ın en başarılı araştırma projelerini ödüllendirdiği Baykuş Ödülleri'nde StratejiCo. ve ERA Araştırma, ‘Bronz Baykuş' ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 30'uncu yılını kutlayan Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) en başarılı araştırma projelerini ödüllendirdiği Baykuş Ödülleri'nde StratejiCo. ve ERA Araştırma, ‘Çevik Dönüşüm' ve ‘Balbey Kentsel Yenileme' projeleriyle Bronz Baykuş ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine katılan StratejiCo. Kurucu Ortağı Selim Oktar tören sonrası açıklamasında sektörün önde gelen isimlerinden takdir görmenin önemine vurgu yaptı. Oktar, “Böylesi kıymetli isimlerin yer aldığı jüri ekibinin, büyük emek sarf ettiğimiz iki projemizi ödüllendirmesi bizim için gurur verici. Önümüzdeki yıllarda daha da iyi sonuçlar elde etmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.