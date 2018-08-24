Bayram dönüşü yoğunluğu erken başladı

Özellikle tatil beldelerinden mega kente dönüş için hava ulaşımını tercih edenler, Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

17 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul dışına çıkan binlerce tatilcinin mega kente geri dönüşü başladı. 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi hafta sonu yaşanması beklenen dönüş yoğunluğuna takılmak istemeyen bazı tatilciler, iki gün öncesinden dönüş yapıyor.

Terminalde yoğunluk erken başladı

Kurban Bayramı’nı İstanbul dışında geçiren on binlerce tatilci, mega kente dönüş için hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu yaşandı. İç ve Dış Hatlar terminallerinin özellikle geliş katlarındaki bagaj bantlarının bulunduğu alanlarda ve yolcu karşılama bölümlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

“Son güne kalmamak için tarihi ona göre ayarladık”

Ailesiyle birlikte Bayram talilini Kuşadası’nda geçirdiğini belirten Muzaffer Özkan, “Yurtdışından gelmiştik gurbetçiyiz. Şuan bayram tatilimizi yaptık Fransaya geri dönüyoruz. Tatilimizi İzmir Kuşadası’nda yaptık. Konya’ya kadar gittik tatil çok güzel geçti. Tatil yoğunluğuna kalmamak için biraz erken çıktık. Son güne kalmamak için tarihi ona göre ayarladık” diye konuştu.

Gülsüm Özkan ise, “Memleketimiz güzel, tatilimiz de iyi geçti. Seneye tekrar gelmek istiyoruz. Yoğunluğu da bildiğimiz için dönüşü son güne bırakmadık” dedi.

“Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik”

Tatilini Kastamonu’da geçirdiğini ifade eden Erdem Özdündar da, “Tatil için Kastamonu’nun şirin bir ilçesi olan İnebolu’ya gittik. İstanbul’da ki yoğunluktan ve kalabalıktan bulandığımız için daha sessiz ve sakin bir yeri tercih ettik. Küçük şirin bir köyde tatilimizi geçirdik. Tatilimiz çok güzel geçti. İstanbul’dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik. İstanbul’un trafiğini ve uçuşlarını takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı da 2 gün erken döndük” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı sonrası başlayan yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.