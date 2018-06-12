Bayram için şekerde alt limit 20 TL

Şener bayramlık şeker fiyatlarıyla ilgili olarak ise “Alacağımız şekerlerin kilosu 20 liradan başlayacak 45-50 liraya kadar çıkılabilir” dedi.

İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şeker ve tatlı fiyatlarıyla ilgili bilgi verirken vatandaşları merdivenaltı kayıtdışı şekerlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

“5-10 liraya satılan şekerleri evimize sokmayacağız, ikram etmeyeceğiz”

Şener, bayramda şeker, baklavanın olmazsa olmazlarımızdan olduğunu altını çizerek “İlk önce şekerden bahsedeyim. Şekerde kayıt dışı, merdiven altı yasal olmayan ürünlerin kullanıldığı şekerleri tercih etmeyeceğiz. Alacağımız şekerlerin en azından kilosu 20 liradan başlayacak 45-50 liraya kadar çıkılabilir. Merdiven altı dediğimiz kaçak, tarıma bağlı olmayan, belediye izni olmayan, 5-10 liraya satılan şekerlerden uzak duracağız. Evimize sokmayacağız çocuklarımıza ikram etmeyeceğiz. Ucuza satılan şekerleri değil markalı şekerleri tercih edeceğiz. Çikolatalar içinde aynısı geçerli” dedi.

Baklava fiyatları geçen yıla göre yüzde 35 arttı

Fıstığın kilogram fiyatının aşırı derecede artmasıyla baklava fiyatlarında bu bayramda geçen yıla göre yüzde 35’luk bir artış olduğunu kaydeden Şener, “Baklavadan fıstık fiyatlarından kaynaklı büyük bir artış mevcut. Geçen seneye oranla baklava fiyatlarında yüzde 30-35 artış mevcut. Fiyatları ise şu şekilde: cevizli baklava 35 TL’den başlayıp 60-70 liraya, fıstıklı baklava 50-85 TL arasında satın alınabilir. Bazı firmalar ise 100-150 lira gibi abartılı fiyatlar bunlardan da uzak duracağız. Pahalı baklava çok iyi demek değil” ifadelerini kullandı.

Aykut Şener son olarak vatandaşlara seslendi. Şener, şüphelenilen durumlarda vatandaşları Oda’yı veya Beyaz Masa’yı aramaya çağırarak “Elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.