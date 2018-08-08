Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:49

Bayram öncesi alışverişi için ‘alışveriş maratonu’ başlıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, perakende sektörüne hareketlilik getirecek ‘alışveriş maratonu’ başlıyor.

Bayram öncesi alışverişi için ‘alışveriş maratonu’ başlıyor

08 Ağustos 2018 11:49

Türkiye’de mobil sadakat uygulamaları sektörünün önemli isimlerinden Hopi, başlattığı kampanya ile bayram alışverişinin avantaja dönüşeceğini açıkladı.



Türkiye’de mobil sadakat uygulamaları sektörünün önemli isimlerinden Hopi , bayram alışverişini için hazırladığı kampanyayı duyurdu. Yapılan açıklamada; ilk kez yapılacak alışveriş maratonu kapsamında 9-20 Ağustos tarihleri arasında; Boyner, Morhipo, Divarese, Que ve YKM, Network, Beymen Club ve Wepublic markalarından alışveriş yapanlar Hopi’den ‘paracık’ kazanacak.



Alışveriş maratonu boyunca hediye edilecek paracık miktarının 5,5 milyona ulaşmasını beklediklerini anlatan Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, "Hopi kullanıcılarının alım gücünü artırmaya devam ediyor. Bu güne kadar üyelerimize 252 milyon TL değerinde Paracık kazandırdık. Hopi’nin en büyük avantajlarından olan katlayarak harcama özelliği ile üyelerimiz Paracıklarını neredeyse yüzde 40 artı değerle harcadı. Alışveriş Maratonu da üyelerimize milyonlarca paracık dağıtacağımız ve kazandıkları Paracıkları katlayarak 6 kata kadar değerle harcamalarını sağlayacağımız özel bir kampanya olacak" dedi.


Erbay, sektöre sürdürülebilir bir fayda sağlamak için alışveriş maratonunun geleneksel hale getirilmesini planladıklarını belirterek, "Bu sayede tüketicilere az rastlanan avantajı bol bir deneyim yaşatacağız" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç