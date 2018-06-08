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08 Haziran 2018 10:04

Bayram öncesi pastanelere hijyen denetimi

Avcılar Belediyesine bağlı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki tatlıcı ve pastaneleri denetledi.

Bayram öncesi pastanelere hijyen denetimi

08 Haziran 2018 10:04


Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Avcılar’da bulunan tatlıcı ve pastaneler denetlendi. Üretim ve satışın yapıldığı işletmelerde gerçekleşen denetimlerde hijyen ve halkın sağlığı ön planda tutuldu. Avcılar ilçesinde bulunan birçok işletmede Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Hijyen kontrolü, mutfak hijyeni, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, depolama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapılırken, işletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak da iletiliyor. İşletmelerin kalite standartlarını yükselterek vatandaşlara uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde işletme çalışanları da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.


Toplum sağlığı bakımından yapılan denetimlerin önemine dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Şeker tadında bir bayram için halkımızın hizmetindeyiz.Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğümüzce hijyen yönünden yeterli koşulları sağlamayan iş yerleri hakkında cezai işlem uygulanırken yönetmelik ve standartlara uygun iş yeri yetkililerine teşekkür ediyoruz. Denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.




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