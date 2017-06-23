Bayram öncesi sıkı denetim

Hijyen ve genel kontrolü yapılan 152 işletmeden, eksiklikleri bulunan 18 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde çalışan gıda mühendisleri ve teknikerleri ile birlikte zabıtalardan oluşan gıda denetim ekipleri, hem Ramazan süresince, hem de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, ilçedeki gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçede bulunan fırın, unlu mamuller, şekerleme ve lokum imalat ve satış yerlerinde denetim yapan ekipler, inceleme yapılan 152 işletme arasında, eksiklikleri bulunan 18 işletmeye cezai işlem uyguladı ve eksikliklerini tamamlaması için süre verdi. Ekipler, bayram süresince denetimlerine devam edecek.