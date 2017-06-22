Bayram öncesi tatlıcılara denetim

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Başakşehir’de bulunan tatlıcı ve pastaneler denetlendi.

Üretim ve satışın yapıldığı işletmelerde gerçekleşen denetimlerde hijyen ve halkın sağlığı ön planda tutuldu. Başakşehir ilçesinde bulunan 100 yakın işletmede yapılan denetimler, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Hijyen kontrolü, mutfak hijyeni, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, kişisel hijyen, depolama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapılırken, işletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak da iletiliyor. Denetim ekipleri ayrıca ihtiyaç duyan kurum ve esnafa belediyenin ücretsiz hizmetlerinden olan sağlık muayenesi yaptırmaları, gıda ve hijyen eğitimleri almaları konusunda önerilerde bulunuluyor. Gerekli görülen işyerlerinde belediyenin ilaçlama hizmetinden faydalanabilecekleri bildiriliyor.

İşletmelerin kalite standartlarını yükselterek vatandaşlara uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde işletme çalışanları da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tatlıcı çalışanı Barış Kılıç, ”Bayram öncesinde hem müşterilerin içinin rahat etmesi hem de bizlerin çalışma disiplininin kontrol edilmesi çok güzel. Herkes içi rahat bir şekilde bayramı karşılayabilecek”dedi.

Pastane çalışanı Fuat Küser ise ”Ramazanda ve bayram öncesinde tatlı satışlarımız çok şükür iyi gidiyor. Belediyemizin verdiği eğitimlere aksatmadan gidiyoruz. Vatandaşlarımızın gönülleri rahat bir şekilde alışveriş yapmaları için elimizden gelen temizlik ve düzeni sağlıyoruz” dedi.

İlçe genelinde devam eden denetimler Ramazan Bayramı başlamadan bitirilmiş olacak.