Bayram Tatili araç kiralama şirketlerindeki talepleri artırdı

Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Karadeniz illerinin hem yerli hem yabancı müşterilerin araç kiralama açısından yüksek rağbet gördüğünü söyledi.

Havalimanlarının tatil boyunca daha yoğun günler geçirdiği İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla gibi illerde yoğunluk daha da arttı. Kurban Bayramı tatili öncesinde önemli bir yoğunluk yaşandığını belirten, Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, araç kiralama şirketleri Rigorent’in araç kiralamada en fazla talebin İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinden geldiğini söyledi.

Fenercioğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi de İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Karadeniz illerinin hem yerli hem yabancı müşterilerin araç kiralama açısından yüksek rağbet gösterdiği lokasyonlar olduğuna dikkat çekti.

Araç filosunda genişlemeye giderek daha fazla lokasyonda hizmet vermeyi hedeflediklerinin altını çizen Fenercioğlu, “Bu doğrultudaki çalışmalarımızı da tamamladık. Bireysel müşterilerimiz ile bu yıl daha yaygın lokasyonlarda buluşacağız” dedi.

"Ekonomik sınıfın tercih edilirliğinde artış var"

Rigorent’in filosundaki araçların tamamen sektörel talebin dağılımını yansıttığının altını çizen Fenercioğlu, “Özellikle son zamanlarda ekonomik sınıfın tercih edilirliğinde artış var. Biz de filomuzu özellikle ekonomik ve orta sınıf araçlarla zenginleştirdik. Bununla beraber üst segment araçlarımızla da farklı müşteri beklentilerine cevap verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.