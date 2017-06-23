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23 Haziran 2017 19:56

Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanı’nda polis denetimi

Ramazan Bayramı tatili öncesi binlerce yolcu seyahat için hava ulaşımını tercih ederken, Atatürk Havalimanı’nda ek önlemler alan polis ekipleri liman girişinde araçlarda üzerinde uygulama yaptı.

Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanı’nda polis denetimi

23 Haziran 2017 19:56


Ramazan Bayramı’nı İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci mesai saatinin bitmesiyle birlikte Atatürk Havalimanı’na akın etti. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda ek önlemler aldı. Mevcut önlemlere ek olarak İç hatlar geliş katında kontrol noktası oluşturan emniyet güçleri şüphelendikleri araçlar durdurularak uygulama yapıldı. Polis ekipleri durdurdukları araçları ve araç içerisinde bulunanları sıkı bir şekilde aradı. Öte yandan araç sürücülerinin belgeleri de trafik polisi tarafından kontrol edildi.




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