Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanı’nda polis denetimi

Ramazan Bayramı’nı İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci mesai saatinin bitmesiyle birlikte Atatürk Havalimanı’na akın etti. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda ek önlemler aldı. Mevcut önlemlere ek olarak İç hatlar geliş katında kontrol noktası oluşturan emniyet güçleri şüphelendikleri araçlar durdurularak uygulama yapıldı. Polis ekipleri durdurdukları araçları ve araç içerisinde bulunanları sıkı bir şekilde aradı. Öte yandan araç sürücülerinin belgeleri de trafik polisi tarafından kontrol edildi.