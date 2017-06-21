Fevzi Özgönül, bayram ve sonrası beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Fevzi Özgönül, “Ramazan Bayramının ilk günü olan Pazar gününden itibaren oruç düzeninden çıkıp eski yeme düzenine geçeceğiz. Tüm Ramazan boyunca oruç tutarak sindirim sisteminizi gece yemeye alıştırdık. Fakat normal yaşam içerisinde artık yiyeceklerden daha iyi yararlanmak için ideal olan yeme sistemine geri dönmemiz gerekiyor. Bu yeme sisteminde Ramazan boyunca edindiğimiz güzel alışkanlıklara devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Özgönül, bu alışkanlıkları şöyle sıraladı:

“1- Ramazan ayı içerisinde edindiğimiz en güzel alışkanlık ara öğünlere ihtiyaç duymadan kendimizi daha sağlıklı hissettik.

2- Sadece iki öğün beslenerek lüzumsuz yemek israfından kurtulduk.

3- Düzenli saatlerde yemek yemeye alıştık. Böylece sindirim sistemimiz dinlendi ve kendisini yenileyebildi.

4- Kötü alışkanlıklardan uzaklaştık.”

Ramazan ayının bittiğini kişi için çok önemli ikinci bir imtihanın başladığını kaydeden Özgönül, “Ramazan ayının hemen sonrasında ki bayram ve ikramlar aslında bizim bir nevi sınanmamızdır. Eğer normal hayatımızda da Ramazan ayında olduğu gibi sağlıklı hissetmek istiyorsak önerileri dikkate almamız gerek” diye konuştu.

Fevzi Özgönül, önerileri şöyle sıraladı:

“1- Sabah bayram namazımızı kıldıktan sonra aynı ramazan ayında sahurda yaptığımız gibi güzel bir kahvaltı yapalım.

2- Kahvaltıdan kalktıktan sonra bir daha ki öğüne kadar bir şey yememeye özen gösterelim.

3- Bayram ziyaretlerinde ikram geleneği olduğu için özellikle ikramını geri çeviremeyeceğimiz büyüklerimizin ziyaretlerini ikindi vaktine sarkıtalım.

4- Sabah yaptığımız ziyaretlerde içecek ikramlarını alalım fakat yiyecek ikramlarını geri çevirmeye özen gösterelim.

5- Öğlen vaktini mutlaka kendimize ayıralım ve güzel bir öğlen yemeği yiyelim.

6- Öğlen yemeğinden sonra en az 3-4 saat hiç bir ziyaret gerçekleştirmeyelim.”

Bayramı bu şekilde kazasız atlattıktan sonra akşama mümkün olduğunca hafif pişmiş sebze yemekleri ve çorba türü yiyeceklerle geçiştirilmesi konusunda uyarıda bulunan Özgönül, “Üç günde bedenimiz ; kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği ritmine uyum sağlar. Gece uzak durmamız gereken yiyeceklerin başında pişmemiş sebze yani salata ve meyve geldiğini, eğer bu kurallara uyup aralarda da bir şey yemezsek uzun yıllar sağlıklı yaşarız ve en önemlisi her yıl Ramazan ayında çok daha rahat orucumuzu tutabiliriz” açıklamalarında bulundu.