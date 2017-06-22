Bayramda 250 milyon liralık şeker tüketilecek

Ramazan bayramına günler kala çarşı ve pazardaki hareketlilik iç piyasayı hareketlendirdi. Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press’in Şekerli Mamül Sanayiciler Derneği verilerinden edindiği bilgilere göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl 4,6 milyar liralık satış hacmine ulaşan şekerli ve çikolatalı mamüller pazarının bu yıl yüzde 10 büyümesi bekleniyor.

Ajans Press, yaklaşan Ramazan bayramı öncesi medyanın nabzını tuttu. İncelemeye göre Haziran ayı içerisinde Ramazan Bayramıyla ilgili medyada 9 bin 440 haber paylaşımı yapıldı. Yıllık kişi başına şeker tüketiminin 2.1 kg olduğu Türkiye’de, şekerlemelerin yüzde 60’ı bayramlarda tüketiliyor. Bayram dönemleri sektör açısından oldukça hareketli geçerken bu dönem içerisinde şeker ve çikolata satışları 500 milyon liraya kadar ulaşıyor. Bu rakamın neredeyse yarısını bayram şekerleri oluşturuyor. Özellikle geleneksel ürünler, lokum ve pişmaniye, bayram döneminin ilgi odakları konumunda oldu. Bayram şekerleri en çok Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde satılırken bu bölgeleri sırasıyla İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgeleri takip etti. Öte yandan uzman yorumları incelendiğinde ise ramazan sonrası aşırı yemek, şeker ve tatlı tüketmek sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra kan şekerinin hızlı yükselmesine de neden oluyor, bayramda ikram edilen tatlı sonrasında ayran ve soda tüketiminin ise kan şekerini dengelemede yardımcı olduğu belirtildi.