Bayramda ağız sağlığınıza dikkat

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, ağız ve diş sağlığının et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda daha büyük bir önem kazandığını belirterek, “Bilindiği üzere Kurban Bayramı’nda lezzetli et yemekleri ile bol şerbetli tatlılar tüketmek adettir. Eğer diş ve diş etlerinin sağlığı yerinde değilse bu yiyecekler ile beraber diş rahatsızlıkları da baş gösteriyor” dedi.

Ağızda eksik diş sonucu oluşan boşluklar veya ağızda uygunsuz protezlerin varlığı, hastaların özellikle de et tüketiminin fazla olduğu Kurban Bayramı’nda, dişlerin arasında kalan lifler sonucu, diş eti iltihabına, ağız kokusuna, diş eti apsesine dolayısı ile şiddetli ağrılara maruz kalmasına neden olduğuna dikkat çeken Protez Uzmanı İlker Arslan, “Ayrıca diş aralarına sıkışan et liflerini çıkarmak için kullanılan kürdanlar da diş etlerine ciddi şekilde zarar veriyor. Kurban Bayramı’nda yapılan ev ziyaretlerinde ikram edilen içeceklerde diş sağlığını derinden etkileyebiliyor. Asitli ve şekerli içeceklerin bir de çok soğuk şekilde tüketilmesi, dişlerde çatlamanın oluşmasına neden oluyor. Dişlerde meydana gelen çatlamalar ise ilerleyen zamanlarda diş çürüklerine dönüşebiliyor. Bu nedenle bayramda böyle sorunlar ile karşılaşmamak adına ağız sağlığına ekstra özen gösterip, koruyucu önlemler almanız gerekiyor” dedi.

Brezilyalı bilim adamlarının yaptığı araştırmada kahve tanelerinin içindeki bir maddenin, bakterilerin dişe yapışmasını engellediğinin ortaya çıktığını kaydeden Protez Uzmanı İlker Arslan, şu önerilerde bulundu;

“Bayram ziyaretlerinde içecek olarak şekersiz kahveyi tercih edin. Çantanızdan, diş macunu, diş ipi ve diş fırçanızı ihmal etmeyin. Bayramda diş fırçalama sayısını, en az günde 3’e çıkarın, fırsat bulduğunuzda dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizi fırçalayamıyorsanız ağzınızı bol su ile çalkalayın ve bol su için. Ara öğünlerde, dişlerde mekanik temizlik sağlayarak plak oluşumunu önleyen elma ve armut gibi meyveler tercih edin. En önemlisi ise bayram tatilini, diş ağrısı çekmeden geçirmek için mutlaka diş hekiminize başvurarak dişlerinizi kontrol ettirin.”