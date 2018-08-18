Bayramda beslenmenize dikkat edin

Doktorlar özellikle şişmanlık, kabızlık, kalp-damar, mide, hipertansiyon ve diyabet hastalığı olan kişilerin bu dönemde beslenmelerine daha da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Doktorlar özellikle şişmanlık, kabızlık, kalp-damar, mide, hipertansiyon ve diyabet hastalığı olan kişilerin bu dönemde beslenmelerine daha da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

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QNET Türkiye Uzman Diyetisyeni Işın Sayın; Kurban Bayramı için sağlıklı beslenmenin ipuçlarını verdi.

Fazla et tüketimine bağlı olarak bağırsak tembelliği, kilo problemi ve kalp hastalıkları olanların bu bayramda daha çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten QNET Uzman Diyetisyeni Sayın, “Et tüketimi bitkisel besinlerden oluşan bir öğün ile dengelenmeli. Yağsız pişirin veya yağlı pişirip yağını yemeden etin kendisini tüketin” dedi.

Sirkeli salata tercih edin

Sayın, Kurban Bayramı’nda et ağırlıklı beslenildiği takdirde; kanda total kolesterol, trigliserit, VLDL, LDL düzeylerinin artacağını söyledi. Sayın, “Etleri mutlaka zeytinyağlı, sirkeli bol miktarda salata ile servis etmeliyiz. Zeytinyağı HDL kolesterolü yükselterek, kötü kolesterol ile mücadeleye yardım eder. Düzenli tüketildiğinde ise sirke; kanda yükselmesi istenmeyen lipidlerin (total kolesterol, LDL, VLDL, trigliserit), düşürülmesine yardımcıdır. Bu zeytinyağlı sirkeli sosu dökeceğiniz bol miktardaki salatada yer alan liflerle de istenmeyen yağların yükselmesi ve kabızlık engellenir” dedi.