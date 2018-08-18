Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 11:48

Bayramda beslenmenize dikkat edin

Kurban Bayramı’nda et ve yağlı yemek ile birlikte şeker ve şekerli yiyeceklerin de tüketimleri artıyor.

Bayramda beslenmenize dikkat edin

18 Ağustos 2018 11:48

Doktorlar özellikle şişmanlık, kabızlık, kalp-damar, mide, hipertansiyon ve diyabet hastalığı olan kişilerin bu dönemde beslenmelerine daha da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.


Doktorlar özellikle şişmanlık, kabızlık, kalp-damar, mide, hipertansiyon ve diyabet hastalığı olan kişilerin bu dönemde beslenmelerine daha da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Tuzunuzu da tatile çıkartın


QNET Türkiye Uzman Diyetisyeni Işın Sayın; Kurban Bayramı için sağlıklı beslenmenin ipuçlarını verdi.


Fazla et tüketimine bağlı olarak bağırsak tembelliği, kilo problemi ve kalp hastalıkları olanların bu bayramda daha çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten QNET Uzman Diyetisyeni Sayın, “Et tüketimi bitkisel besinlerden oluşan bir öğün ile dengelenmeli. Yağsız pişirin veya yağlı pişirip yağını yemeden etin kendisini tüketin” dedi.



Sirkeli salata tercih edin


Sayın, Kurban Bayramı’nda et ağırlıklı beslenildiği takdirde; kanda total kolesterol, trigliserit, VLDL, LDL düzeylerinin artacağını söyledi. Sayın, “Etleri mutlaka zeytinyağlı, sirkeli bol miktarda salata ile servis etmeliyiz. Zeytinyağı HDL kolesterolü yükselterek, kötü kolesterol ile mücadeleye yardım eder. Düzenli tüketildiğinde ise sirke; kanda yükselmesi istenmeyen lipidlerin (total kolesterol, LDL, VLDL, trigliserit), düşürülmesine yardımcıdır. Bu zeytinyağlı sirkeli sosu dökeceğiniz bol miktardaki salatada yer alan liflerle de istenmeyen yağların yükselmesi ve kabızlık engellenir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç