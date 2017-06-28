Bayramda haberleşme trafiği

Turkcell, Ramazan Bayramı’nda haberleşme trafiğinin rakamlarını paylaştı. Açıklamaya göre, arife ve bayram günleri de dahil olmak üzere 4 gün boyunca toplamda 13 milyon GB data kullanarak bir rekora imza atan Turkcell müşterileri, bayram süresince 1 milyar 300 dakika konuşurken, 754 milyon SMS gönderdi. Turkcell’lilerin bu yılki data kullanımı rekor seviyeye ulaşarak 13 milyon GB oldu. En fazla data kullanımın yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa,Muğla, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Balıkesir oldu.

Bayram tatili boyunca sevdikleriyle tam 1,3 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 754 milyon adetSMS gönderdi. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya,Bursa, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Hatay ve Muğla takip etti.

Bayramlaşmada BiP’te de rekor

Mesajlaşma ve arama servisleriyle Turkcell’lilerin en çok tercih ettiği platform BiP, bayramın da yıldızı oldu. Turkcell’liler bayram süresince sevdikleriyle BiP üzerinden yüksek kalitede, ücretsiz, sesli ve görüntülü görüşmenin keyfini de yaşadılar. Bayram boyunca BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısında da bu yıl rekor kırılarak 85 milyon mesaja yaklaşıldı. Mesajlaşmanın yanı sıra BiP üzerinden sevdiklerini arayarak sesli ve görüntülü görüşmenin keyfini de yaşayan BiP kullanıcıları bu alanda da bir rekora imza attı. 263 bin arama yapan BiP kullanıcıları toplamda 1 milyon 555 bin dakikalık sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri böylece kendi data paketlerinden ekstra harcama yapmadılar.

Turkcell’liler, bayram coşkusunu yurtdışındaki sevdikleriyle de paylaştı. Bayram sevincini tüm dünyaya yayan Turkcell’liler, 4 günlük bayram tatili boyunca yurt dışıyla toplam 4 milyon dakika konuştu. En çok aranan ülke bu sene de gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya oldu.