Kızlarının kalp nakli için umutlu bekleyişini sürdüren baba Vahit Yıldız, daha önce de 29 yaşındaki oğlu Mustafa Yıldız’ı kalp yetmezliğinden kaybettiklerini söyledi.

Vahit ve Asiye Yıldız çiftinin dört çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Tuğçe Yıldız, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Tuğçe Yıldız’a, daha önce yine aynı hastalıktan vefat eden 29 yaşındaki kardeşi Mustafa Yıldız gibi kalp yetmezliği teşhisi konuldu. İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren üniversite öğrencisi ve aynı zaman Kur’an kursu hocası Tuğçe Yıldız, 19 gündür makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Kalp nakli olması gereken Tuğçe Yıldız’ın ailesi ise hastanedeki umut nöbetini sürdürüyor.

“Kızımın durumu şu anda çok kritik"

Günlerdir kızının başında bekleyen baba Vahit Yıldız, “Kızımın durumu şu anda çok kritik. Kızım şu anda kalp bekliyor. Böğrü yarık. Makineye bağlı kendisi. Acilen kalp lazım. Sayın Cumhurbaşkanımdan, meclis başkanımdan, sağlık bakanımdan yardım bekliyorum. Bu ikinci çocuğum. Daha önce 2014 yılında oğlumu kaybettim. Kızım Tuğçe 24 yaşında. Kendisi Kur’an kursu hocası. Çok mazlum bir çocuk. Kimsenin de hakkını yemek istemiyor. Kimsenin canının da yanmasını istemiyor. Ama tabi Allah’ın takdiri ilahisi bu. Bir an önce kalp nakli olması lazım” dedi.

Organ bağışının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, “Bu organ bağışının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, meclis başkanımız tarafından, sağlık bakanımız tarafından teşvik edilmesini bekliyoruz. Çünkü organ bir can demek. Mesela dün Antalya’da bir kızımız rahmetli oldu. Allah onun annesine, babasına da sabırlar versin. Organlarının hepsini bağışladı. Belki bizim kızımıza tutar ama haber çıkmadı. İnşallah bir haber çıkar. Acilen kalp nakli bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Belki benim çocuğum yaşamayabilir ama başka çocuklar ölmesin"

Hastanedeki hocaların çok iyi olduğunu ancak bağış olmadığı için bir şey yapamadıklarını belirten Yıldız, “Şu anda kızımda kanama başladı. Devamlı kan veriyorlar. Bizden kan istiyorlar, kan bulmaya çalışıyoruz. Diyeceğim şu, belki benim çocuğum yaşamayabilir ama başka çocuklar ölmesin. Başka çocuklara bu kalbi bulalım, böbreği bulalım, karaciğeri bulalım. Yani bu insanlar, genç çocuklar ölmesinler. Bizler anne, babalar olarak burada günlerce bekleriz ama çocuklarımız yaşasın. Çok rica ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bu konularda bize yardımcı olun” ifadelerini kullandı.