Bayram’da köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

00’dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 00’dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00’ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Söz konusu karar kapsamında 21 Ağustos Salı günü saat 00.00’dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00’e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin de ücretsiz olacağı açıklandı.