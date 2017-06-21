Bayramda mezarlıklara ücretsiz servis

Maltepe Belediyesi, arife ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü, mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Küçükyalı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Gülsuyu, Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına düzenlenecek seferler 08.30-15.30 saatleri arasında yapılacak.

24-25 Haziran’da düzenlenecek ve Maltepe Merkez Meydanı’ndan hareket edecek servislerin güzergâhları şöyle: 1’nci Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben yeni yoldan Başıbüyük Mezarlığı’na, oradan Küçükyalı Mezarlığı’na geçilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

2’nci Güzergâh:Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben sırasıyla Büyükbakkalköy ve Ferhatpaşa mezarlıklarına gidilecek.(Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

3’üncüGüzergâh:Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben Gülsuyu Mezarlığı’na ulaşım sağlanacak.(Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

4’üncü Güzergâh:Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5’i takiben Pendik Köprüsü’nden Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına gidilecek.(Seferler birer saat arayla düzenlenecek.)