Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 11:22

Bayramda mezarlıklara ücretsiz servis

Arife ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü Maltepe Belediyesi, mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Bayramda mezarlıklara ücretsiz servis

21 Haziran 2017 11:22


Maltepe Belediyesi, arife ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü, mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Küçükyalı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Gülsuyu, Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına düzenlenecek seferler 08.30-15.30 saatleri arasında yapılacak.


24-25 Haziran’da düzenlenecek ve Maltepe Merkez Meydanı’ndan hareket edecek servislerin güzergâhları şöyle: 1’nci Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben yeni yoldan Başıbüyük Mezarlığı’na, oradan Küçükyalı Mezarlığı’na geçilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)


2’nci Güzergâh:Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben sırasıyla Büyükbakkalköy ve Ferhatpaşa mezarlıklarına gidilecek.(Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)


3’üncüGüzergâh:Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben Gülsuyu Mezarlığı’na ulaşım sağlanacak.(Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)


4’üncü Güzergâh:Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5’i takiben Pendik Köprüsü’nden Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına gidilecek.(Seferler birer saat arayla düzenlenecek.)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!