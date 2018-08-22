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22 Ağustos 2018 14:19

Bayramın 2’nci gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk azaldı

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kurban pazarlarındaki yoğunluğun azaldığı görüldü.

Bayramın 2’nci gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk azaldı

22 Ağustos 2018 14:19

Ümraniye’de bir kurban pazarına getirilen büyükbaş hayvanlar tükenirken, küçükbaş hayvanlar ise alıcısını bekliyor.


Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban pazarları dolup taşarken, bugün ise yerini sessizliğe bıraktı. Anadolu Yakası’nda bayramın birinci günü oluşan yoğunluğun ikinci gün azaldığı görüldü. Ümraniye’deki bir kurban pazarında getirdikleri büyükbaş hayvanları satan besiciler evlerine dönerken, küçükbaş hayvan satıcıları ise kurbanlıkların satılması için bekliyor. Ayrıca büyükbaş kurbanların tükenmesiyle kurbanlık satış alanında temizlik çalışmalarının başladığı görüldü.



"Ucuza et yemenin hesabı yapılıyor"


Erzincan’dan küçükbaş hayvan satmak için gelen besici Baran Efe, yoğunluğun ikinci gün olmadığını ve satış fiyatlarının düştüğünü söyleyerek, “Bayramın birinci günü de beklediğimiz yoğunluğu bulamadık ama bugün daha çok düşük. Ucuza et yemenin hesabı yapılıyor. En çok büyükbaş hayvanlara talep var" dedi.



"Bayramın birinci günü çok yoğundu, bugün kurban alıcıları yok"


Sivas’tan 120 tane kurbanlık getirdiğini ve bayramın ikinci günü bittiğini söyleyen kurban satıcısı Okan Yıldırım, “Bayramın birinci günü çok yoğundu, bugün kurban alıcıları yok” dedi.


Fiyatların değişiklik gösterdiğin de vurgulayan Yıldırım, “İlk günü fiyatlar farklı oluyor tabi ikinci ve üçüncü günler fiyat değişimleri devam ediyor. Vatandaşlar ikinci güne kalan kurbanlıkları daha hesaplı görüyor. Biz de elimizde kalmasın diye uygun fiyata veriyoruz” ifadelerini kullandı.




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