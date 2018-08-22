Bayramın ikinci gününde Fatih Belediyesinde bayramlaşma

Bayramlaşma törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AB Eski Bakanı Volkan Bozkır ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver katıldı.

Bayramlaşma töreni öncesi protokol konuşmalar gerçekleşti. Fatih Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen törene 27. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve belediye çalışanları katıldı. Başkan Suver ile milletvekilleri, belediye çalışanları ile tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, yaptıkları konuşmada gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu.

"Bayramları yaşamak ve yaşatmak, bizim en önemli varlık sebebimizdir”

Bayramların önemini anlatan Başkan Suver, “Bayramların sürdürülebilir olması için, toplumsal boyutu gerekir. Bundan dolayıdır ki milletler, sadece vatan dedikleri bir kara parçası üzerinde değil, sadece bir devletle değil, sadece uğurlarında can verdikleri bir bayrakla değil, aynı zamanda onları bir arada tutan bir şuurla yaşarlar. Tıpkı Sultan Alparslan’dan, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kadar milletimizin gösterdiği dirayet ve birlik olduğu gibi. Bayramlar bireysel huzuru, toplumsal huzurla buluşturan o toplumun bireylerini, bireyden bize dönüştüren, bizi biz yapan çok önemli değerlerdir. Bayramları yaşamak ve yaşatmak, onları kuşaktan kuşağa aktarmak bizim en önemli varlık sebebimizdir” dedi.

Doların hiçbir veriye dayanmadan artışının, Türkiye’nin ekonomisine saldırı olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, “Acımasız bir mücadele içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz. Bu hain saldırıların her türlüsünü görmüştük. Bu hainlerin bizim kendi paramızla satın aldığımız uçaklarla, silahlarla ve mermilerle milletimize kurşun olarak yağdığını gördük. Ama tarih şu anda 21. yüzyılın görülmeyen saldırısına şahitlik ediyorum. Amerika, kendi dolarını adeta kurşun olarak bizim ülkemize ekonomik hiçbir verisi olmayan muazzam bir saldırının altındayız. Tanklara karşı göğsümüzü siper edip kurşunlara, helikopterlere karşı durduysak, bunların mermiye, kurşuna dönüştürülmüş ekonomik saldırılarını, dövizlerini inşallah kendilerine tekrar iade edeceğiz” diye konuştu.

“Twitter cıvıtır”

Trump’ın Twitter üzerinden attığı tweetler hakkında konuşan AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, “Yöneticilerin yapacağı şeyler vardır, yapmayacağı şeyler vardır. Sorumluluk sahibi bir yönetici tweet atarak bir başka ülkeyi tehdit etmez, bakanımı görevden aldım demez. Twitter, benden önceki AB Bakanının çok güzel bir ifadesi vardı. ’Twitter cıvıtır’ diyordu. Sanıyorum son yaşadıklarımızı değerlendirdiğimizde; ülkemizde değil ama dünyanın önde gelen ülkelerinden birinde Twitter fena halde cıvıtmış vaziyette” şeklinde konuştu.

Fatih Belediyesindeki bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.