Bayramın son gününde havuzlar doldu taştı

İstanbul’da bir çok havuz dolup taşarken vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde havuzlara akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen vatandaşlar havuzlarda doyasıya eğlendi. Tıklım tıklım dolan havuzlarda özellikle çocuklar ve gençler çeşitli su oyunlarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Büyükçekmede bir havuzda ise şarkıcı Meryem Sevilen konser verdi. Konser öncesinde konuşan Sevilen, “Çok kalabalık hemen hemen İstanbul’un yarısı burada. Az sonra konser vereceğiz ve burada hep beraber eğleneceğiz” dedi. Ardından vatandaşlar konserle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bayram tatilinin son gününde ailesiyle birlikte havuza gelmeyi tercih eden Yıldırım Metin, “Bayramda başka bir yere tatile gitmedik. Hava da çok sıcak. Biz de havuza geldi. Çocuklar için geldik. Çok kalabalık, çok eğleniyoruz” diye konuştu.

Harun Yağcı ise “Bayram gününde İstanbul dışına kaçamayan ve aile ziyaretlerini bitiren insanlar için uygun bir yer. Bence çok güzel, çocuğumuz için de çok iyi oldu” şeklinde konuştu.