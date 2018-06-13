Bayramlık çikolatada rekabet sürüyor

Pazar araştırma şirketi BrandZone, Ramazan Bayramı arifesinde bayramlık çikolata kampanyalarını inceledi. Şirketin Kurucu Ortağı Cem Köz, "Önceki dönemde yalnızca 4 adet ikramlık çikolata kampanyası yapılmışken; 10 Mayıs-7 Haziran 2018 tarihleri arasında toplamda 336 adet ikramlık çikolata kampanyası yapıldığını görüyoruz" dedi.

En fazla kampanya düzenleyen Ülker oldu

İkramlık çikolata kategorisinde düzenlenen kampanyalara bakıldığında yüzde 36’lık kampanya oranı ve 120 kampanyayla Ülker’in en fazla kampanya düzenleyen firma olduğunu açıklayan Köz, "Yüzde 15’lik kampanya oranı ve 50 kampanyayla Nestle ikinci; yüzde 6’lık kampanya oranı ve 20 kampanyayla Konya Şeker üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 6’lık kampanya oranı ve 19 kampanyayla Ferrero dördüncü; yüzde 5’lik kampanya oranı ve 18 kampanyayla Metro beşinci sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

İkramlık çikolatanın ilk 10 markası

İkramlık çikolata kategorisinde yer alan ilk 10 markayı da açıklayan Köz, "Kampanya verilerine göre; yüzde 14’lük kampanya oranı ve 47 kampanyayla Ülker Ece en fazla kampanya düzenleyen marka oldu. Yüzde 10’luk kampanya oranı ve 35 kampanyayla Ülker Buklet ikinci; yüzde 10’luk kampanya oranı ve 34 kampanyayla Nestle Çikolata üçüncü; yüzde 6’lık kampanya oranı ve 20 kampanyayla Torku Buse dördüncü; yüzde 5’lik kampanya oranı ve 18 kampanyayla Fine Life beşinci sırada yer aldı. Yüzde 5’lik kampanya oranı ve 16 kampanyayla Damak altıncı; yüzde 4’lük kampanya oranı ve 12 kampanyayla Ferrero Rocher ve Godiva yedinci; yüzde 3’lük kampanya oranı ve 11 kampanyayla Elit sekizinci; yüzde 3’lük kampanya oranı ve 9 kampanyayla Ülker Çikolatin dokuzuncu sırada yer buldu" şeklinde sözlerini sonlandırdı.