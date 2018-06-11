Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner belediye personeliyle iftar yaptı

Programda belediye çalışanları ile bir araya gelen Başkan Atila Aydıner, “24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmek için her birimize destek vermek düşüyor” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi “Gönlümüz Bir Soframız Bir” adıyla geleneksel hale getirdiği belediye çalışanları için iftar programı düzenledi. Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirilen programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Atila Aydıner, Avusturya’da camilerin kapatılmasını ağır bir dille eleştirerek, “Avusturya’da 7 tane camiyi kapattılar, bizim cami ve mescitlerimizi kapatıyorlar yani Allah’ın evlerini ve 60 tane Diyanet Başkanlığına ait imamlarımızı, Kuran hocalarımızı ve tüm din görevlilerini Avusturya sınır dışı ediyor. Şu hale bakın ya biz ne yapıyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak? Onların kiliselerine dokunmuyoruz, kiliselerinin boyalarını hallederek lojistik destek sağlıyoruz. Neden? Orası da ibadethane olduğu için yapıyoruz. Bakınız bundan 3 ay önce Ayvansaray’daki Bulgar Kilisesi’ni onardık, yeniden yaptık. Cumhurbaşkanımız açılışına katıldılar, Bulgaristan Başbakanı oradaydı. Ben de oradaydım. Ne kadar güzel bir şey dinler bir araya geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bunları yaparken kendilerini İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin en üstünde gören bu Avrupa Birliğinin ülkeleri işte böyle yapıyor görüyorsunuz” dedi.

“24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmek için her birimize destek vermek düşüyor”

24 Haziran’da Cumhurbaşkanının desteklenmesi gerektiğini aktaran Aydıner, “24 Haziran’da bizim sandıkları öyle bir patlatmamız lazım ki o sandıklardan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçecek o sayıyı ortaya koymamız gerekiyor. Her birimize böyle bir görev düşüyor” şeklinde konuştu.