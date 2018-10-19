Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner : "Muhtarlar bizim en büyük yardımcımız"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Bayrampaşa'daki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların gününü kutlayan Başkan Aydıner, “Halkımıza hizmet ederken, muhtarlarımız bizim en büyük yardımcımız. Onların sayesinde mahallelerimizdeki eksiklikleri daha detaylı öğreniyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle muhtarları ile Wish More Hotel'de yemekte bir araya geldi. Yemeğe muhtarların yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ile Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Balekoğlu da katıldı.

“Halkımızın mutluluğunu hedefliyoruz"

Yemekte muhtarların gününü kutlayan Başkan Atila Aydıner, “Halkımıza hizmet ederken, muhtarlarımız bizim en büyük yardımcımız. Onların sayesinde mahallelerimizdeki eksiklikleri daha detaylı öğreniyoruz. O nedenle tüm mahalle muhtarlarımız ile düzenli olarak bir araya gelmeyi gelenek haline getirdik. Çünkü bizler ekip olarak halkımızın huzurunu ve mutluluğunu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.