Bayrampaşa Belediyesi 2019 yılı mali bütçesi onaylandı

Mecliste konuşan Başkan Atila Aydıner, “Halkımıza söz verdiğimiz ‘ileri belediyecilik' projelerimizi birlik içinde, bir bir hayata geçirdik. İlçemizi kalıcı eserler ile donatarak daha yaşanabilir bir kent haline dönüştürdük. Bu vesileyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Bu başarı bizim, bu başarı hepimizin” dedi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2019 mali yılı bütçesini görüşmek ve karara bağlamak için Meclis Başkan Vekili Rasim Bilgehan başkanlığında toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi Grupları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 301 milyon 500 bin TL olarak belirlenen 2019 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

“İlçemizi kalıcı eserlerle donattık”

Mecliste, 2019 yılı mali bütçe inceleme raporunun maddeler halinde okunmasının ardından ‘ileri belediyecilik' projelerinin son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Atila Aydıner, “İlçemizin her alanda kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için üretken bir çalışma sergiledik, sergilemeye de devam ediyoruz. Bugün, halkımıza söz verdiğimiz ‘ileri belediyecilik' projelerimizi birlik içinde, bir bir hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bizim amacımız hizmet, sevdamız millet. İlçemizi kalıcı eserler ile donatarak daha yaşanabilir bir kent haline dönüştürdük. Bu vesileyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Bu başarı bizim, bu başarı hepimizin. Projelerimizin hayata geçirilmesine katkı sunan başkan yardımcılarımıza, tüm meclis üyelerimize, müdürlerimize, personelime ve muhtarlarımıza, müteşebbislere, sivil toplum örgütleri ile basın mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. 2019 yılı bütçemizin ilçemiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bütçe görüşmesinde AK Parti Grubu adına Meclis Üyesi Mehmet Hamdi Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ise Meclis Üyesi Abdul Fettah Dindar söz aldı. Öztürk, yapılan çalışmalardan ve sunulan hizmetlerden memnuniyet oranının oldukça yüksek olduğunu belirtirken, Dindar da genel olarak bazı harcama kalemlerinde tasarrufa gidilmesi gerektiğini savundu.