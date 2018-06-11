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11 Haziran 2018 17:28

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi Avrupa’da Türkiye temsil etti

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, bu yıl 22’incisi düzenlenen Polonya Kopernik Bilim Festivali’nde Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi Avrupa’da Türkiye temsil etti

11 Haziran 2018 17:28


Polonya Kopernik Bilim Festivali’ne davet edilen Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, çok sayıda bilimsel çalışma ile Avrupa’da Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Varşova Stadı’nda 22’incisi düzenlenen festivalde, stant açan Bilim Merkezi, Bayrampaşa’nın ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladı.



“Bilim merkezimiz ile gurur duyuyoruz"


Bilim Merkezi’nde, geleceğin bilim adamlarını yetiştirme hayaliyle çıktıkları yolda büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bilim Merkezimiz bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeydeki birçok yarışmadan ödül almayı başardı. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’daki bilim festivallerine ve yarışmalarına davet edilmesi Bilim Merkezimizin geldiği noktayı çok güzel özetliyor. Bu vesile ile bilimsel yarışmalarda ve etkinliklerde ilçemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Bilim Merkezi’nde görevli öğretmenlerimizi ve orada eğitim alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.




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