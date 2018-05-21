Bayrampaşa Belediyesi komşuları iftarda buluşturuyor

Son olarak Cevatpaşa ve Muratpaşa Mahallelerinde kurulan iftar sofralarında binlerce komşu birlikte iftar yaparken, programlara katılan Başkan Atila Aydıner’e vatandaşlar sevgi gösterinde bulundu.

Bayrampaşa Belediyesi, ‘komşuluk iftarları’ kapsamında Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak ile Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi’nde binlerce komşuyu iftarda buluşturdu. Programlarda çocuklar da unutulmadı, onlar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Programlara katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Aydıner, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Programa Başkan Aydıner’in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve Başkan Aydıner’in eşi Melahat Aydıner ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programlarda konuşan Başkan Atila Aydıner, “İftar programlarımız vesilesiyle Bayrampaşalı komşularımız ve Balkanlar’daki kardeşlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mübarek ayda komşularımızla ve kardeşlerimizle yine suyumuzu, ekmeğimizi ve en önemlisi de dostluğumuzu paylaşıyoruz. Ramazan boyunca devam edecek olan iftar ve gönül sofralarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Namazgah büyük ilgi görüyor

İftar programlarının ardından Yıldırım Mahallesi İkizler Sokak muhtarlık binası yanındaki Namazgâh alanına geçen Başkan Aydıner, burada da vatandaşlarla sohbet etti.

Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği komşuluk iftarları, Ramazan ayı boyunca ilçedeki diğer mahalleler ile devam edecek.