Bayrampaşa Belediyesinden amatör spor kulüplerine büyük destek

Spora yaptığı yatırımlar ile Bayrampaşa'yı sporun da merkez üssüne dönüştüren Bayrampaşa Belediyesi, düzenlenen programla ilçedeki amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulundu. Kulüp başkanlarına çekleri tek tek takdim eden Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa'yı sporda da marka ilçe yapmak için amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugüne kadar çok sayıda spor tesisini hizmete sunan ve amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme yardımı yapan Bayrampaşa Belediyesi, bu kez de amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde, Hasbahçe Davet Evi'nde düzenlenen programla ilçedeki toplam 17 kulüp, 12 bin 500 lira tutarındaki çeklerine kavuştu. Programa Başkan Aydıner'in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Ali Düşmez, Bayrampaşa Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya, milli futbolcu Arda Turan'ın babası Adnan Turan, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.

“Kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz”

Kulüp başkanlarına çekleri tek tek takdim eden Başkan Atila Aydıner, “Biz Bayrampaşamızdaki amatör spor kulüplerimize 23 yıldır malzeme yardımı yapıyor ve lojistik destek veriyoruz. Spor kulüplerimizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunmak amacıyla, onlara bu kez de ‘nakdi yardım çeki' ile destek sağlıyoruz. Böyle bir desteği amatör spor kulüplerine vermekten bir belediye başkanı olarak son derece mutluluk duyuyorum. Çünkü bu kulüplerde spor yapan gençler bizim geleceğimiz. Amatör düzeyde yetişen sporcular ileride profesyonel düzeyde oynayarak ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan kişilerdir. O nedenle Bayrampaşa'yı sporda da marka ilçe yapmak için amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Başkanımız Aydıner'e teşekkür ediyoruz”

Verilen destekten çok memnun olduklarını söyleyen kulüp başkanları da, “Bayrampaşa Belediyesi amatör spor kulüplerine desteğini hiçbir zaman esirgemedi, esirgemiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bayrampaşa Belediyesi spora ve gençliğe son derece önem veriyor. Bizlere sahip çıkıyor. Bize destek veren Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner'e ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.