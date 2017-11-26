Bayrampaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi 3 bin 500 öğrenciye burs

Belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere maaş kartları düzenlenen törenle verildi.

Her yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da yapılan araştırma sonucu belirlenen 3 bin 500 öğrenciye burs imkanı sağladı. Velileriyle birlikte Sinan Erden Spor Kompleksi’ne gelen öğrenciler, düzenlenen törenle maaş kartlarını aldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in elinden burs kartlarını alan öğrenciler, burs dağıtım töreni sonrasında yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte doyasıya eğlendi.

Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, “Bir pazar günü yine sizlerle bir aradayız. Her yıl olduğu gibi yine bir burs programında dedik ki sevgili velilerimizle ve öğrencilerimizle bir arada olalım. Onlara bir nebze olsun katkıda bulunabilir miyiz acaba diye düşündük ve bu yıl toplamda 3 bin olan sayıyı 3 bin 493’e, yani ortalama 3 bin 500’e çıkardık. Bu şunu gösteriyor; Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda da sayıyı inşallah daha çok arttırmanın gayreti içerisinde olacağız. Sizlerin bizlere vermiş olduğunuz desteklerle, durmak yok hizmete devam sloganımızla, diğer taraftan da güler yüzlü bir belediyecilikle Bayrampaşa’da hizmetkarlık yapmaya devam ediyoruz. Ve ekip arkadaşlarımızla beraber Bayrampaşa’yı 2023 hedeflerine emin bir şekilde getireceğiz. Yeter ki sizler bizlere olan desteğinizi esirgemeyin” diye konuştu.

İlkokul öğrencilerine aylık 65 lira, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 75 lira burs verilecek. Toplamda 1 milyon 352 bin 160 lira yardım yapılacak.