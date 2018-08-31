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31 Ağustos 2018 13:13

Bayrampaşa Belediyesinden ilçedeki okullara tonlarca boya yardımı

Bayrampaşa Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçede faaliyet gösteren okullara, tonlarca boya yardımında bulundu.

Bayrampaşa Belediyesinden ilçedeki okullara tonlarca boya yardımı

31 Ağustos 2018 13:13

Boyalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinin katıldığı törenle, okul yöneticilerine teslim edildi.


Her yıl ilçedeki okulların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da ilçedeki okulların daha güzel görünüme kavuşması için okullara, maddi değeri 250 bin lira olan tonlarca boya yardımında bulundu. Bayrampaşa Semih Erden Spor Salonu otoparkında düzenlenen boya dağıtım törenine; Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve çok sayıda vatandaş katıldı.


“Bu boyalar okullarımızı bir kat daha güzelleştirecek”


Her sene okullara çeşitli yardımlar yaptıklarını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Her yıl okullarımıza çeşitli yardımlar yapıyoruz. Bu sene yine bizlerden boya talebinde bulunan tüm okullarımızın tamamına boyalarımızın dağıtımını yaptık. Toplamda iç cephe boyası olarak 9 bin 620 kilogram boya, yine aynı şekilde tavan boyası olarak da 6 bin 370 kilogram, yağlı boya olarak da 5 bin 920 kilogram, bin 562 kilogram tiner olmak üzere, toplamda ihale bedeli 250 bin liraya tekabül edecek olan güzel bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bu boyalar okullarımızı, inşallah bir kat daha güzelleştirecektir. Hem dış cephe hem iç cephe. Böylece yeni eğitim öğretim yılana pırıl pırıl okullarla beraberi temizliği yapılmış, pırıl pırıl bir şekilde, evlatlarımızın hizmetine sunulacaktır” diye konuştu.




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