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06 Temmuz 2017 04:54

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yangın paniği

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yangın paniği

06 Temmuz 2017 04:54

Bakımda olduğu öğrenilen asansörden çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Bayrampaşa Devlet Hastanesinde meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 03.45 sıralarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinin yer aldığı katta bulunan asansörde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle kısa süre içerisinde bütün servisi dumanlar kapladı. Hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bayrampaşa, Bağcılar, Eyüp ve Gazi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Hastane içerisinde bulunan hastaların büyük bir çoğunluğu çalışanlar tarafından tahliye edilerek bahçeye çıkarıldı. Hastanenin 5. katında bulunan vatandaş ise yaşadığı panik nedeniyle pencereye çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım bekledi. Hastaneye gelen ekipler pencerede yardım bekleyen vatandaşı sepet yardımıyla kurtararak aşağı indirdi. Vatandaşın yardım beklediği sırada yaşananları cep telefonuyla kaydetmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.


Yangın nedeniyle hastane bahçesine çıkarılan çocuk hastalar ek binaya nakledildi. Çalışanlar tarafından nakledilen hastaların tedavilerine devam edildi. Meydana gelen yangın nedeniyle hastane çevresinde kısa süreli panik yaşanırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.




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