Bayrampaşa Musiki Cemiyeti sanatseverleri mest etti

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu, “Muhibbi'den Seçmeler ve Karcığar Makamında Şarkılar” konseri ile sanatseverleri mest etti.

Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti ve Mısra Türk Müziği Topluluğu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde verdiği konserle Bayrampaşalı'lara unutulmaz bir akşam yaşattı. Koro, “Muhibbi'den Seçmeler ve Karcığar Makamında Şarkılar” konseri ile sanatseverleri hayran bıraktı. Konsere Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra, Sultan İkinci Abdülhamit'in torunu Nurhan Osmanoğlu, Başkan Aydıner'in eşi Melahat Aydıner, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük ve davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.Konserin sonunda sanatçılara ve Nurhan Osmanoğlu'na çiçek ve plaket takdim eden Başkan Aydıner, “Seslendirdikleri birbirinden güzel eserler ile Bayrampaşalı hemşehrilerimize ve bizlere güzel bir akşam yaşatan değerli sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Konserimize katılarak bizleri onurlandıran Nurhan Osmanoğlu Hanımefendi'ye ve tüm misafirlere teşekkür ediyorum” dedi.